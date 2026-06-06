¤Ä¤Ð¤µÃË»Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤Ä¤ÐÃËFES 2026 - Premium Live Sound -¡Ù¤¬¡¢9·î13Æü¤ËË­½§PIT¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¤Ä¤ÐÃË¥á¥ó¥Ðー¤¬¹ÈÇòÂÐ¹³¤Ç¿¿·õ¾¡Éé¡ª´ÑµÒ¤òÁ°¤Ë¥¹¥¿ーÀ­¤Ç¤â¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¡Ø¤Ä¤ÐÃË ¿·½ÕÂç±¿Æ°²ñ 2026¡Ù¡Ë ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢6·î6Æü¤Ë½ÂÃ«¥¹¥È¥êー¥àÁ° °ð²Ù¶¶¹­¾ì¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¤Ä¤ÐÃË FREE LIVE 2026 in ½ÂÃ«¡Ù¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÀ¸¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç¤Î³«ºÅ¤È