·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À½©ÅÄ¸¤3·»Äï¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤ÏÂç¤­¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ °ìÈÖÂÎ¤ÎÂç¤­¤Ê¥ï¥ó¥³¤¬¸«¤»¤¿·òµ¤¤Ê»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Åê¹Æ¤Ïµ­»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç20ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¡ÖÍ¥¤·¤¤£÷¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÚÆ°²è¡§·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¡Ø3Æ¬¤Î½©ÅÄ¸¤¤ò¾è¤»¤¿¡Ù·ë²Ì¢ª°ìÈÖÂÎ³Ê¤Î¤¤¤¤¥ï¥ó¥³¤¬¡Ä»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤¦¸÷·Ê¡Û 3·»Äï¤Ç¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿·ë²Ì TikTok¥¢¥«¥¦¥ó