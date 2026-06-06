¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¤Î10¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö10th ANNIVERSARY OSOMATSUSAN SPECIAL 6DAYS ³«Ëëº×¡×¤¬6·î6Æü¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Âè4´üÂè13ÏÃ¡ÊºÇ½ª²ó¡Ë¡Ö¥¶¡¦¥Þ¥Ä¥Î¥Æ¥ó¡×¤Î¾å±Ç¸å¡¢¤ª¤½¾¾Ìò¡¦Ý¯°æ¹§¹¨¡¢¥«¥é¾¾Ìò¡¦ÃæÂ¼Íª°ì¡¢¥Á¥ç¥í¾¾Ìò¡¦¿ÀÃ«¹À»Ë¡¢°ì¾¾Ìò¡¦Ê¡»³½á¡¢½½»Í¾¾Ìò¡¦¾®ÌîÂçÊå¡¢¥È¥É¾¾Ìò¡¦ÆþÌî¼«Í³¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥È¥È»ÒÌò¡¦±óÆ£°½¡¢¥Á¥ÓÂÀÌò¡¦Ô¢Î©¹¬¡¢¥Ç¥«¥Ñ¥óÌò¡¦¾åÅÄà¢»Ê