北海道の人気スイーツブランド「ルタオ」から誕生したフロマージュデニッシュ専門店が、この夏、東京駅に期間限定で登場します♡会場はJR東京駅・グランスタ東京 京葉ストリートエリア。北海道素材のおいしさをぎゅっと詰め込んだ、香ばしいデニッシュや贅沢なフロマージュパイがそろいます。通勤やおでかけの途中に立ち寄れるのも嬉しいポイント。東京にいながら、ルタオならではの特別な味わいを楽