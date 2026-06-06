歌手の工藤静香（56）が6日、インスタグラムを更新。新アルバムのPV撮影の様子を公開した。へそ出しコーデで、バキバキに割れた腹筋に注目が集まっている。黒のクロップドトップスに黒のワイドパンツを合わせたオールブラックコーデで撮影に臨んだ様子を披露し、「6／24にリリースされるNewアルバム『Dynamic』よりDynamicのPV撮影をしました」と報告した。さらに撮影のこだわりについて「異次元異空間をリクエストしたら、