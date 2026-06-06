「ボクシング・ＩＢＦ世界フライ級タイトルマッチ」（６日、愛知県国際展示場）元世界３階級王者の亀田興毅氏（３９）がプロモーターを務める「３１５０ＦＩＧＨＴ１０」のメインイベントで、王者の矢吹正道（３３）＝緑＝が３-０の判定（１１８-１０８×２、１１６-１１０）で同級３位のレネ・カリスト（３１）＝メキシコ＝を退け、２度目の防衛に成功した。開始とともに格の違いを見せつけた。初回２分過ぎ、矢吹はワンツ