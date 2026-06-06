¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/06/06¡Û7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CANDY TUNE¤¬5Æü¡¦6Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¡ÖCANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026¡×¤ò³«ºÅ¡£6Æü¸ø±éÁ°¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡ÖCanCam¡×8·î¹æ¡Ê¾®³Ø´Û¡¿6·î23Æü´©¹Ô¡Ë¤è¤ê¡¢Æ±»ï¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Î©²Ö¶×Ì¤¤¬½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ÈÇò½Ð¾ì7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¢¡Î©²Ö¶×Ì¤¡¢½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿»¨»ï¤Ï¡ÖCanCam¡×6·î5Æü¤ËÆ±»ï¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë²Ã