¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/06/06¡Û7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CANDY TUNE¤¬5Æü¡¦6Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÇCANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026¡ÖCANDY CANDY CANDY PARTY¡×¤ò³«ºÅ¡£6Æü¸ø±éÁ°¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢Â¼ÀîÈì°É¤¬º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ÈÇò½Ð¾ì7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÈþµÓµ±¤¯¥ß¥Ë¾æ°áÁõ»Ñ¢¡Â¼ÀîÈì°É¡¢ÌÜÉ¸¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥àÇ°´ê¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¼Â¸½¤·¡¢¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¼Àî¤Ï¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¡×¤ÈÀë¸À¡£¡ÖFRUITS ZIPPER SPEC