¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/06/06¡Û7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CANDY TUNE¤¬5Æü¡¦6Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÇCANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026¡ÖCANDY CANDY CANDY PARTY¡×¤ò³«ºÅ¡£6Æü¸ø±éÁ°¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢Â¼ÀîÈì°É¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é1ÈÖÀ®Ä¹¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ÈÇò½Ð¾ì7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¢¡Â¼ÀîÈì°É¡¢Æî¤Ê¤Ä¤òË«¤á¤¿¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤Î3Ç¯´Ö¤Ç1ÈÖÀ®Ä¹¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Â¼Àî¤ÏÆî¤Ê¤Ä¤À¤È²óÅú