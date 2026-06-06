²ð¸î¤¬É¬Í×¤ÊÊì¿Æ¤ò¼«Âð¤ËÊüÃÖ¤·¡Ä ÃË¤òÁ÷¸¡ ¤¤¤Á¤­¶úÌÚÌî»Ô¤Ç¡¢²ð¸î¤¬É¬Í×¤ÊÊì¿Æ¤ò¼«Âð¤ËÊüÃÖ¤·¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿64ºÐ¤ÎÃË¤Î¿ÈÊÁ¤¬6Æü¡¢¼¯»ùÅçÃÏ¸¡¤ËÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÊÝ¸îÀÕÇ¤¼Ô°ä´þÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤ÇÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÀÒ¤¬»§ËàÀîÆâ»Ô¤Ç½»½êÉÔÄê¤ÎÌµ¿¦¡¦Á°ÈªÀµ¹ÔÍÆµ¿¼Ô¡Ê64¡Ë¤Ç¤¹¡£ ¸òÈÖ¤òË¬¤ì¡ÖÊì¤Î²ð¸î¤ËÈè¤ì¤¿¡× ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Á°ÈªÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯4·î¾å½Ü¤«¤é5·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¤¤¤Á¤­¶úÌÚÌî»Ô¶â»³¤Î½»Âð¤ÇÆ±µï¤·