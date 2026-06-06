演歌歌手水森かおり（52）が6日、石川・輪島市の輪島マリンタウンで「わじま復興応援アンバサダー」の委嘱式とミニステージを行った。08年発売のヒット曲「輪島朝市」など輪島市を舞台にした楽曲を歌っている縁で、24年に発生した能登半島地震や奥能登豪雨からの復興のために同市の魅力をブログなどで発信していることから選ばれた。大勢の地元の人やファンが詰めかける中、輪島市の坂口茂市長（69）から「輪島市の魅力的な観光資