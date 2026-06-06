[6.6 J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É(7-8°Ì·èÄêÀï)Âè2Àï](UÅù¡¹ÎÏ)¢¨19:00³«»Ï¼ç¿³:³Þ¸¶´²µ®<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì]ÀèÈ¯GK 1 »³¸ýÎÜ°ËDF 2 ¾¾Ä¹º¬Íª¿ÎDF 13 »°±ºñ¥ÂÀDF 28 ´Ý»³Í´»ÔDF 29 »³¸¶Îç²»MF 8 µÌÅÄ·ò¿ÍMF 14 ÏÆºäÂÙÅÍMF 17 °ËÆ£Ã£ºÈMF 19 ²Ï¸¶ÁÏMF 23 ¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥çFW 20 »ý»³¶©Í¤¹µ¤¨GK 21 ÁáºäÍ¦´õGK 49 ¥¹¥Ù¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥óDF 22 ¥Õ¥£¥ê¥×¡¦¥¦¥ì¥â¥Ó¥Ã¥ÁDF 27 ¿À¶¶ÎÉÂÁDF 30 ÌîÅÄÍµ¿ÍMF 15 Ì¾