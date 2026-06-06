７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」が６日、東京・北の丸公園の日本武道館で３周年のアニバーサリーライブを行った。グループにとって初の武道館のステージで、２日間でのべ２万人を動員。会場中央に設置された３６０度ステージから四方に花道が延びる構成で、あめちゃん（ファンネーム）を全方位から楽しませた。福山梨乃は「ついに初の武道館がやってまいりました！！出会ってくれて、会いに来てくれてありが