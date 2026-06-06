７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」が６日、東京・北の丸公園の日本武道館で３周年のアニバーサリーライブを行った。グループにとって初の武道館のステージで、２日間でのべ２万人を動員。メンバーは開演前に報道陣の取材に応じ、立花琴未は「３年間はうまくいったことばかりじゃなくて…。昔はメンバーの数よりも少ないお客さんしかライブにいなかったり、１周年の豊洲ＰＩＴでは目標にしていた完売が達成できな