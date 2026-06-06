本拠地エンゼルス戦米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手が5日（日本時間6日）、本拠地エンゼルス戦に先発登板。7回2安打無失点、メジャー自己最多の10奪三振と好投した。4勝目はならなかったが、米データ会社は史上初の記録を紹介した。序盤からエンジン全開だった佐々木は、2回にメジャーで自己最速となる100.6マイル（約161.9キロ）をマーク。7回2安打無失点で、10奪三振はメジャー自己最多だった。打線の援護がなく4勝