¢¡Âè£·£¶²ó°ÂÅÄµ­Ç°¡¦£Ç£±¡Ê£¶·î£·Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡á£¶·î£¶Æü¡¢Èþ±º¥È¥ì¥»¥ó£²£³Ç¯¤Î£Î£È£Ë¥Þ¥¤¥ë£Ã¤òÀ©¤·¤¿¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥«¥é¡¼¡Ê²´£¶ºÐ¡¢Èþ±º¡¦ÅÄÃæ¹äÄ´¶µ»Õ¡¢Éã¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¡Ë¤Ï¡¢£²¤Ä¤Î³ÑÇÏ¾ì¤Ç¥­¥ã¥ó¥¿¡¼¡£¡Öº¸±¦¶ÑÅù¤ËÂÎ¤ò»È¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡£ÊÒÊý¤ËÊÐ¤ë¤È¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¤âÄÉ¤¤¤Å¤é¤¤¤·¡¢ÀÜÀï¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÄÞ£±¸ÄÊ¬¤Îº¹¤Ç¾¡Éé¤¬·è¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤¬¶¥ÇÏ¡£¿¿¤Ã¤¹¤°Áö¤Ã¤Æ¡¢£±¥»¥ó¥Á¤Ç¤âÀè¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È