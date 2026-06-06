◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神１―０楽天（６日・甲子園）楽天のドラフト６位ルーキーの九谷瑠（くたに・りゅう）投手（２６）＝王子＝が１回無安打無失点と好投した。１点ビハインドの８回から３番手で登板。１４０キロ台後半の直球にスライダーやチェンジアップを交えて、３者凡退に封じた。初の甲子園での登板で安定した投球を披露したルーキーは「緊張したんで覚えてない。腕を振って投げることができたのでそこ