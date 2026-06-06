Little Glee Monsterが、2026年9月にオリジナルアルバム『BREATH』のリリースと、10月から全国ホールツアー＜Little Glee Monster Live Tour 2026-2027 “BREATH”＞の開催を発表した。オリジナルアルバム『BREATH』の詳細は今後随時発表予定となる。また、全国ホールツアー＜Little Glee Monster Live Tour 2026-2027 “BREATH”＞は、2026年10月3日(土)東京・Shibuya LOVEZ公演を皮切りに、全国15都市16公演が開催される。オフィ