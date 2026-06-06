兄弟で別々の学校に通うわが家。「長男は市外の学校で」と話すと、ほぼ100％「お受験ですか！？」と羨望の眼差しを向けられます。しかし、本当の理由は他にあって……。友人が体験談を語ってくれました。 世間の決まりきったイメージ 私には、特別支援学校に通う長男と、地域の小学校に通う次男がいます。兄弟で別々の学校に通っているため、ママ友との会話の中で「長男は市外の小学校に通っていて……」と話す機会が