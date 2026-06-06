阪神新馬で驚がくのスピードをたたき出した２歳牝馬に、ネット上で驚嘆の声が挙がっている。レース後はＸ（旧ツイッター）でも、大盛り上がりとなった。６日の阪神５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝６頭立て）では、単勝２番人気のジーティーサクラ（牝、栗東・吉岡辰弥厩舎、父キタサンブラック）が上がり３ハロン３２秒４の末脚を繰り出しＶ。阪神の２歳戦で最速の上がりタイムで、ラスト２ハロンが１０秒５―１０秒８の