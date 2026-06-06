◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人-ロッテ(6日、東京ドーム)巨人がノーアウト満塁のチャンスを生かせませんでした。1点を追いかける巨人は3回、先頭から7番・ティマ選手、8番・吉川尚輝選手が連続ヒットで出塁すると、続く9番・ウィットリー投手が四球。ロッテの田中晴也投手を攻めて、ノーアウト満塁とします。好機に1番の泉口友汰選手は、鋭いライナーを放つと、ファーストのソト選手がグラブを弾きますが、すぐに本塁へ送球。難しい