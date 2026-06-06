7人組アイドルグループ、CANDY TUNEが6日、東京・千代田区の日本武道館で3周年記念ライブを行った。憧れの初武道館に、前日と合わせて2公演で約2万人の“あめちゃん”（ファンの総称）が集まった。ライブ終盤では8月から全国ツアーを開催し、18都市で23公演を行うことを発表した。＜全国ツアー「CANDY TUNE JAPAN TOUR 2026−AUTUMN−」日程＞▼8月29、30日埼玉・戸田市文化会館▼9月4日神奈川・カルッツ川崎▼同9、10日大阪