7人組アイドルグループ、CANDY TUNEが6日、東京・千代田区の日本武道館で3周年記念ライブを行った。前日と合わせた2公演で約2万人の“あめちゃん”（ファンの総称）を魅了した。◇◇◇公演前、メンバーが取材に応じた。−3周年を振り返って立花琴未（24）武道館は5、6日の2日間とも完売です。でも、これまでの3年間はうまくいったことばかりではありません。昔はメンバーの数よりも少ないお客さんだったこ