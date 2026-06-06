DeNAの牧秀悟選手が6日の試合で代打起用となった経緯について試合後に言及。またソフトバンクへトレードした山本祐大選手への思いも口にしました。牧選手はスタメンを外れたことについては、トレーナーと話し合いながら決まったことと明かし、9回には代打出場で見事な2ランを放ち貢献した打席を振り返ると「いい準備できて、打ててよかった」と語りました。その打席では本塁打は狙っていなかったとし「追い込まれてからボールを一