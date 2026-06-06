俳優の桜田ひより（２３）と木戸大聖（２９）が６日、都内でＷ主演映画「モブ子の恋」の公開記念舞台あいさつを共演の早瀬憩（１９）、唐田えりか（２８）、風間太樹監督と行った。自分に「よしよし」してあげたいことがテーマのトークで、木戸は「最近ですと、クリーニングのタグが付いている人に、付いてますよって勇気を持って言った時です」と切り出し、「バスに乗っていて、前の方が明らかに襟に（クリーニングのタグが）