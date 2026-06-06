ロックバンドのＯＲＡＮＧＥＲＡＮＧＥが６日、東京・新宿で事前告知無しのフリーライブを開催。約３０００人のファンが集まり、大きな盛り上がりを見せた。ＤＡＺＮのサッカーアンセムソングとなっている新曲「１０００％」を手がけたＯＲＡＮＧＥＲＡＮＧＥは、この日はサッカー日本代表のカラーに合わせて「ＢＬＵＥＧＥＲＡＮＧＥ（ブルージ・レンジ）」として登場し、歌舞伎町でイベントを開催した。ライブパフォ