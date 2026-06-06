モデルの斎藤恭代（30）が6日、インスタグラムを更新。笑顔ショットに反響が寄せられている。「人生、なんくるないさ」とつづり、真っ赤なワンピース姿の笑顔ショットやシーサーとのツーショットなどを公開した。この投稿に「美しいです」「可愛くて綺麗で素敵でうっとり」「素敵な写真」「かわいい」「素敵な笑顔」などのコメントが寄せられている。斎藤は栃木県出身。中1から始めた器械体操では特待生として福岡県内の高校に進学