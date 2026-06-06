歴史上の人物の評価は、時代や研究の進展によって変わる。静岡大学名誉教授・小和田哲男さん監修の『日本史格下げ偉人と格上げ偉人』（宝島社）より、評価が格上げされた戦国時代の偉人を紹介する――。■あれもこれも信長の前にやっていたときに戦国時代後期、荒れる畿内を平定、室町幕府の将軍を京都から追い出して実権を奪い、堺の商人を保護、西洋諸国との貿易を盛んに進め、キリスト教の布教も容認、鉄砲などの最新技術を導