記憶を定着させるには、どのような勉強の仕方をするといいか。スタンフォード大学・オンラインハイスクール校長の星友啓さんは「教科書の『読み直し』は最も時間対効果が低くなりがちな勉強法の一つだ。頭に情報を入れている時に、脳が記憶を定着させるための『保存ボタン』は押されていない」という――。※本稿は、星友啓『スタンフォード大学オンライン高校の校長が教える 世界の研究に基づいた 勉強法大全』（KADOKAWA）を再編