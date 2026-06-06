タレント兼女優チョン・ガウンが、肺疾患で入院していたと告白した。6月6日、チョン・ガウンは自身のSNSを通じて、「この間、投稿がなかったでしょう。実は練習に没頭していて忙しく、途中で体調を崩して入院までしていた」と明かした。【写真】チョン・ガウン、生活苦を告白「タクシー免許を…」続けて、「治療の合間に台本を見ながら、本当に頑張って準備した演劇『危険な人たち』。ついに今日、舞台に立つ」と復帰を伝えた。文