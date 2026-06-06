◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神１―０楽天（６日・甲子園）阪神の村上頌樹（しょうき）投手が６回５安打無失点と粘投し、今季５勝目（３敗）を挙げた。最速１４９キロの直球と緩急を生かした投球で楽天打線を翻弄（ほんろう）。５、６回には立て続けに無死一、二塁のピンチを背負ったが、持ち前の投球術で切り抜けた。「粘り切れたところは良かったです」と納得の表情を浮かべた。３、４月は１勝にとどまり苦しんだ