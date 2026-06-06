香川県高校総体2026 【香川県高校総体】6日に行われた体操競技・男女の結果は以下の通りです。 ■男子〈個人総合〉1位 駒井稜哉（高松北 3年）65.05〈ゆか〉1位 藤澤星輝（高松北 2年）11.65〈あん馬〉1位 高木優星（高松北 3年）10.30〈つり輪〉1位 駒井稜哉（高松北 3年）11.20〈跳馬〉1位 駒井稜哉（高松北 3年）12.25〈平行棒〉1位 高木優星（高松北 3年）10.25〈鉄棒〉1位 冨永大心（高松