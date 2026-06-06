Ray㋲イチのミーハーガール・中川紅葉が、今注目のトレンドを紹介する連載企画。今回は、平成の恋愛を追体験できちゃう「平成恋愛展」に潜入！懐かしいアイテムや体験を展示している本イベント。開催は6月28日までだからみんなもぜひ足を運んでみて♡KUREHA TREND♡ Vlog Vol.8ミーハーガール・紅葉が、今注目のトレンドを紹介する連載企画。今回は平成の恋愛を追体験できちゃう“平成恋愛展”へ。懐かしい空間に