◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ロッテ（６日・東京ドーム）巨人は０―１の３回に無死満塁の絶好機をつくるも、３人連続で内野ゴロに倒れて無得点に終わった。先頭のティマが左前へ運んで出塁すると、吉川も１３打席ぶりヒットとなる左前打。ウィットリーが四球を選んで無死満塁で１番・泉口が打席に入った。初球を捉えた当たりは痛烈なライナーで一塁線をおそったが、一塁・ソトがグラブに当てて止めて本塁封殺で一