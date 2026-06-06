◆プロボクシング▽ＩＢＦ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇王者・矢吹正道（判定）レネ・カリスト●（６日・愛知県国際展示場）ＩＢＦ世界フライ王者・矢吹正道（３３）＝緑＝が、挑戦者の同級３位レネ・カリスト（３１）＝メキシコ＝を３―０判定で下し２度目の防衛に成功した。戦績は矢吹が２０勝（１８ＫＯ）４敗、カリストが２４勝（１０ＫＯ）２敗１分け。初回、ワンツーからの連打で一度もダ