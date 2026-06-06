５月２７日、西蔵自治区那曲（ナクチュ）市安多（アムド）県で西蔵開発投資集団が進める太陽熱・太陽光ハイブリッド発電プロジェクト。（ドローンから、ラサ＝新華社記者／晋美多吉）【新華社ラサ6月6日】中国西蔵自治区で近年、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを活用した電力開発が大きな成果を上げている。水力発電を含めたクリーンエネルギー発電の設備容量は2025年に1300万キロワットを突破。発電量に占めるクリーン電