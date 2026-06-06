きょう午後、岐阜県美濃市の長良川で、アユ釣りをしていたとみられる50代くらいの男性が流され、心肺停止の状態です。 【写真を見る】長良川で1人でアユ釣り中に流されたか 50代くらいの男性が救助されるも心肺停止 岐阜・美濃市の「美濃橋」から約400メートル下流 警察と消防によりますと、きょう午後1時半ごろ、岐阜県美濃市の長良川の美濃橋から約400メートル下流で「釣り人のような格好の男性が川に流された」と