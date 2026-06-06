アンソロピックのロゴ（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】人工知能（AI）開発の米アンソロピックは6日までに、AIが人間の手を借りずに性能を自律的に高める段階に近づいたと指摘し、暴走して制御不能になる前に「開発を遅らせたり、一時停止したりする選択肢を持つことが世界にとって有益だ」と提言した。核軍縮条約を引き合いに、先端AI規制の国際的枠組みが整い、競合他社も同調すれば、減速や停止を行う用意があると表明