北京の日本大使館で開かれた剣道体験イベント＝6日（共同）【北京共同】中国北京の日本大使館で6日、中国人向けの剣道体験イベントが開かれた。日中関係が冷え込む中で約800人の応募があった。選ばれた約90人が北京の同好会による剣道の実演を真剣な表情で見学。竹刀の素振りも体験した。イベントで金杉憲治駐中国大使は「剣道は単に剣の技術を競うだけでなく、相手への敬意や自己を律する心を育む武道だ」と説明した。「剣道