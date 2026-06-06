能登半島地震で被災した石川県輪島市で６日、東京ディズニーリゾートの出張パレードが行われ、沿道に駆けつけた地元住民らに元気を届けた。パレードは東京ディズニーリゾートが全国各地で実施する「東京ディズニーリゾートスペシャルパレード」の一環。輪島での開催は１２年ぶり２回目で、ミッキーマウスやグーフィーなどディズニーキャラクター８体が仮設住宅のある市マリンタウン周辺を３０分かけて行進した。市内の小学生８