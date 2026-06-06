新型「ハイラックス」の最上級グレードとは！トヨタは2026年5月28日、ピックアップトラック「ハイラックス」をフルモデルチェンジして発売しました。長年にわたり高い品質と耐久性、信頼性を強みにアウトドアからビジネスまで幅広いシーンを支えてきたハイラックスが、新たな時代にふさわしいデザインと最先端の機能を携えて日本市場に登場しています。【画像】超カッコいい！ これが「新型ハイラックス」です！（30枚以上）