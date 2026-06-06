私はスズカ。スーパーでヤマモトさんに偶然会ったので、勇気を出して白衣の香りのことを伝えました。しかし「喜ばれると思って柔軟剤を規定量の2倍入れた」と悪気なく言われ、さらには「次は爽やか系の香りに変える」と見当違いな提案まで。無臭がいいという私の訴えは、「洗った感がない」と一蹴されてしまいました。ヤマモトさんにとって香りは、親切心の表れ……価値観の相違は想像以上に深刻でした。結局はなんの解決にもなら