緑豊かな郷土づくりを推進する県植樹祭が高崎市で開かれ、参加者がサクラやアジサイなどを植樹しました。県植樹祭は森林を守り育むことの大切さを発進し緑豊かな郷土づくりを推進しようと、県内各地で毎年開かれています。 ７９回目のことしは豊かな自然に囲まれた高崎市の倉渕水沼公園が会場となり、県や高崎市の関係者など約８００人が参加しました。主催者を代表して山本知事は、「植樹祭が、自然の恵みに向き合い緑を守り生