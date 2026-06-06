スキージャンプ女子の高梨沙羅選手らが山形市の蔵王温泉スキー場できょう、自然環境を大切にしようとごみ拾いなどを行いました。 【写真を見る】自然環境守ろう 髙梨沙羅選手らが蔵王温泉でごみ拾い村瀬心椛選手も参加 高梨沙羅選手は4年前から蔵王温泉で、雪山を次世代に残そうというプロジェクト「JUMPforTheEarth」を行っています。きょうは、ミラノ・コルティナオリンピックの女子スノーボ&