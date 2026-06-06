＜ヨネックスレディス 2日目◇６日◇ヨネックスカントリークラブ（新潟県）◇6483ヤード・パー72＞ 先週初のトップ10入りを果たした福田萌維が「68」で回り、首位と4打差のトータル3アンダー・7位タイと好位置につけた。今月18日が20歳の誕生日。来週はステップ・アップ・ツアーにエントリーしており、10代Vのラストチャンスに挑む。【写真】福田萌維が髪を下ろしたらこうなるこの日は5バーディ・１ボギー。７番では21メート