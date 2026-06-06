＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ3日目◇6日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇決勝＝7464ヤード・パー71＞ 22歳のルーキー・中野麟太朗が、最終18番でチップインバーディを決め、会場を大いに沸かせた。【写真】カッケー！中野麟太朗が愛用する“やさしい”2番アイアン9位で迎えたムービングデー。6バーディ・3ボギーの「68」で回り、トータル4アンダー・5位タイに浮上したが、その表情には悔