国際ボクシング連盟（IBF）世界フライ級タイトルマッチ12回戦は6日、愛知県国際展示場で行われ、チャンピオンの矢吹正道（緑）が挑戦者のレネ・カリスト（メキシコ）を3―0の判定で下し、2度目の防衛を果たした。