歌舞伎俳優の中村獅童（53）が、6日放送のTOKYOMX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜後6・00）に出演し、幼少時のエピソードを明かした。実は涙もろいという獅童。長男・陽喜（8）は自分の母校でもある小学校に通っているという。「音楽発表会があって。体育館で、ひな壇にみんな立って、歌っている姿を見て、全く当時と体育館が変わってなくて、自分を思い出すのと同時に、凄くまじめに歌っている陽喜を見て、