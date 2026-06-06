◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人-ロッテ(6日、東京ドーム)巨人の浦田俊輔選手が3回に好守備をみせました。0-1の3回、ウィットリー投手がこの日4つ目となる四球を与え、先頭打者が出塁。迎えた4番・山口航輝選手の3塁線へのライナーを打たれますが、浦田選手が下がりながらジャンピングキャッチ。抜ければピンチが広がっていたところを、身長171センチの体を目いっぱい伸ばして、見事にアウトとしました。その後、ウィットリー投手はバ