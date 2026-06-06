広島が６日のオリックス戦（マツダ）に７―４で勝利し、３戦ぶりの白星を挙げた。交流戦２勝目をつかみ、最下位を脱出した。打線は初回からオリックス先発・田嶋を攻略した。一死から菊池が四球を選び、小園の左中間二塁打で二、三塁。４番・坂倉の二ゴロの間に先制すると、なおも二死三塁からモンテロが左前適時打を放ち、２点を先行した。１点差に迫られた４回には主軸と下位打線、さらに投手までがそろって躍動した。先頭